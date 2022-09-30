Giriş Tarihi: 30.9.2022 16:17Son Güncelleme: 30.9.2022 16:17
Hatay Kamp Alanları – En İyi Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
Hem doğası hem tarihi hem de kültürü ile herkesi büyüleyen şehirlerden biridir Hatay. Zengin bir kültüre sahip olması yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla tercih edilmesine olanak sağlamaktadır. Hatay sadece gezi amaçlı değil kamp amaçlı da ziyaret edilen yerlerdendir. Hatay kamp alanları nelerdir diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Hatay çadır kamp alanları listemize yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.
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Akdeniz şehirlerinden biri olan Hatay genellikle mutfağı ve kültürel dokusu ile karşımıza çıksa da eşsiz bir doğaya sahiptir. Hem deniz tatili hem de çadır tatili olarak ideal yerlere sahip şehirlerden biri olan Hatay'ı siz de tatil için tercih etmek isteyebilirsiniz. Hatay çadır kamp alanları hem çok çeşitli hem de geniş bir alana yayılmıştır. Hatay kamp alanlarını ister çadır kurmak isterseniz de karavan parkı olarak kullanabilirsiniz. İşte o çok merak edilen en iyi Hatay çadır kamp alanları.
Hatay Çadır Kamp Alanları
Hatay hem yayla kampçılığı hem de deniz kenarı kampçılığı seçenekleri sunan geniş kamp olanakları olan bir coğrafyada bulunmaktadır. Ücretli ve ücretsiz kamp alanı seçenekleri ve şehir merkezine uzaklıkları ile beraber Hatay kamp alanları listemiz aşağıdaki gibidir;
Esenbahçe Kamp Alanı: Hem şehrin içinde olmak hem de kamp yapmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biridir. Ücretsiz bir kamp alanıdır. Şehir merkezine sadece 15 dakika uzaklıktadır.
Samandağ –Teknepınarı Yaylası Kamp Alanı: Hatay şehir merkezine 20 km, Samandağ ilçesine ise 17 km uzaklıkta bulunan ücretsiz kamp alanlarından bir diğeridir. Çadır kurmak için Hatay da bulunan ideal kamp alanlarındandır.
Dörtyol Topraktaş Yaylası Kamp Alanı: Dörtyol da bulunan tamamen ormanın içinde bir kamp alanıdır. Ücretsizdir ve Hatay şehir merkezine uzaklığı 20 km'dir.
Belen Güzelyayla Kamp Alanı: Denize yakın bir konumu olan ve sıklıkla tercih edilen kamp alanlarından biridir. Hatay şehir merkezine ortalama 60 km uzaklıkta bulunan bu kamp aynı zamanda ücretsizdir.
Arsuz Sahili Kamp Alanı: Ücretli ve ücretsiz plajların bulunduğu bir sahil olan Arsuz sahilinde, sahil kamp alanı ücretsiz bir alandır. Hatay şehir merkezine 70 km uzaklıktadır.
Çevlik Plajı Kamp Alanı: Samandağ da bulunan bir kamp alanıdır. Tamamen sahilde olması ve toplu taşıma ile ulaşımı olması cezbedici özellikleri arasındadır. Ücretsiz bir kamp alanıdır.
Cerebli Kamp Alanı: Bahret adı ile de bilinen kamp alanıdır. Dere kenarı bir kamp alanıdır ve doğa ile iç içe çadır kampı imkanı sunar. Ücretsizdir.
Beşikgöl Yaylası Piknik ve Kamp Alanı: Hatay şehir merkezinden 90 km uzaklıkta bılunan bir kamp alanıdır. Toplu taşıma ile gidilebilen dere kenarı bir alandır. Ücretsizdir.
Orient Kamping Kamp Alanı: İskenderun Körfezinin güney ucunda bulunan, Arsuz'a 9 km mesafede bulunan ücretli bir kamp alanıdır. Kendi çadırınız ile gidip çadır kurabileceğiniz gibi bungalov evler de kiralayabilirsiniz.
Saklıvadi Kamp Alanı: Hatay şehir merkezine 35 km uzaklıkta bulunan Yayladağ yolu üzerinde bir kamp alanıdır. Ücretli bir kamp alanıdır. Ücretlendirmeleri dönemlik olarak değişiklik gösterebilmektedir.