Hatay Mersin Arası Kaç Km? Mersin Hatay Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye'nin en yaygın ve yoğun kullanılan ulaşım ağı olan karayolu, her bölgeye rahat ulaşım sağlarken, Akdeniz Bölgesi'ndeki zorlu coğrafi koşullar ulaşımı yer yer zorlaştırır. Hatay ile Mersin arasındaki yolculuk da bu zorlukların yaşandığı bir güzergahtır. Mersin Hatay arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorusu ile Hatay Mersin arası kaç km soruları bu güzergahı görmek isteyenlerin sorduğu sorulardır.

Hatay Mersin Arası Kaç Kilometredir?

Hatay ile Mersin arasındaki mesafe, Akdeniz'in coğrafi yapısı ve dağların konumu nedeniyle kıyıdan gidilemeyen bir rotayı takip eder. Ayrıca deniz manzaralı bir yolculuk istenirse yol ciddi anlamda uzayacaktır. En kısa güzergâh takip edildiğinde Hatay ile Mersin şehirleri arası yaklaşık 260 kilometredir.

Mersin Hatay Arası Kaç Saat Sürer?

Hatay ili ile Mersin illeri arasında yapılacak yolculuk, mesafeye ek olarak yol koşulları, hava durumu ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak süre açısından değişkenlik gösterebilir. Zira yaz aylarında bu iki şehir de ciddi manada ziyaretçi ve turist akımına uğradı için trafik yoğunluğu fazlaca artacaktır. Bu durum da yolun süresi uzamaktadır. Ama genel olarak Mersin'den Hatay'a mola verilmeden gidildiğinde 3 saat 45 dakika sürecek bir yolculuk söz konusudur.

Hatay ile Mersin Yol Güzergahları Nelerdir?

Hatay ve Mersin arasındaki yolculuk, Akdeniz sahilinin sunduğu doğal güzellikleri görme imkânı sağlar. Ancak kıyıdan bir yol pek de mümkün olmadığından çoğunlukla iki şehir arasındaki en kısa rota tercih edilmektedir. Mersin'den yola çıkanlar öncelikle Tarsus'a oradan Adana ve Hatay'ın ilçeleri Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun ile Belen ve Serinyol'dan geçerek Antakya'nın merkezine ulaşabilirler.