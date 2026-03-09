Hatay polisi Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı

Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Bu bağlamda 2-8 Mart tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonlarda 3.150 adet Ecstasy hap, 635 gram Metamfetamin, 66 gram Esrar, 162 adet Captagon hap 134 gram Sentetik Kannabinoid, 84 adet Sentetik Ecza hap ve 3 gram Kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ayrıca Narkotik suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 ifadeye yönelik olmak üzere, toplam 25 aranan şahıs yakalandı.

Hatay emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemek isteyenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.