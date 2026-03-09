Haberler Yaşam Haberleri Hatay polisi Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı
Giriş Tarihi: 9.03.2026 00:34

Hatay polisi Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı

Hatay’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapılan çalışmalar neticesinde 20 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12’i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay polisi Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı
  • ABONE OL

Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Bu bağlamda 2-8 Mart tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonlarda 3.150 adet Ecstasy hap, 635 gram Metamfetamin, 66 gram Esrar, 162 adet Captagon hap 134 gram Sentetik Kannabinoid, 84 adet Sentetik Ecza hap ve 3 gram Kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ayrıca Narkotik suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 ifadeye yönelik olmak üzere, toplam 25 aranan şahıs yakalandı.

Hatay emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemek isteyenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay polisi Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz