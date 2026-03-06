HATAY TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA! TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden öğrenebiliyor.

Kura sonucu sorgulaması yapmak isteyen adaylar, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç ekranına girerek başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.

TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.

Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)