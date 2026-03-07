Haberler Yaşam Haberleri HATAY TOKİ KURA SONUÇLARI (İSİM LİSTESİ) AÇIKLANDI! 6 Mart Hatay TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 7.03.2026 09:35

Yüzyılın Konut Projesi’nde Hatay hak sahipleri belli oldu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan kura çekilişi, 6 Mart 2026 tarihinde Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanan çekilişle, Hatay’daki hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda kazanan vatandaşlar, TOKİ’nin resmi duyuruları ve e-posta bilgilendirmeleri ile hak sahibi oldukları konutları öğrenebilecek.

TOKİ Hatay kura çekimi tamamlandı ve hak sahipleri belirlendi. Başvurusu kabul edilen adayların merakla beklediği çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi ve sonuçlar aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edildi.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ Hatay kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü yapıldı.

13 bin 289 konutun hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş, saat 14.00'te Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda tamamlandı

TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Hatay kura çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilecek olup Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden öğrenebiliyor.

Kura sonucu sorgulaması yapmak isteyen adaylar, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç ekranına girerek başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.

TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.

Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

HATAY'IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Hatay'ın Merkez (Antakya, Defne), Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplam 13 bin 289 konut inşa edecek.

İşte ilçe ilçe konut sayıları;

  • Merkez (Antakya, Defne) 6800
  • Altınözü 500
  • Arsuz 200
  • Belen 300
  • Dörtyol 270
  • Erzin 50
  • Hassa 1500
  • İskenderun 1354
  • Kırıkhan 600
  • Kumlu 70
  • Payas 95
  • Reyhanlı 750
  • Samandağ 500
  • Yayladağı 300

TOKİ HATAY KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER

Konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenlerin isim listesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden açıklandı.

Reddedilenler listesinde yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak. Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler ise kura çekimine katılmaya hak kazandı.

TOKİ HATAY KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER İÇİN TIKLAYINIZ

