Hatay’da 10 bilezik için anne ve oğlunu katletmişti! Kan donduran morg detayı: Meğer katil…





KATİL MORGA GİDİP TEŞHİS ETMİŞ



Gece saatlerinde cansız bedeni bulunan Osman Zont'un cenazesi tespit için morga gittiklerinde olayın faili olan Ali Z.'nin morgun önüne gelerek olayı gerçekleştiren 2 şahsı gördüğünü söylediğini belirten komşu Hacı Mustafa Dingil, "Olay dün gece yaşandı. Ben evde oturdum yemekten sonra telefonum çaldı ve Osman'ın, merhumun halası aradı. Çünkü Zekiye, benim dayımın kızı, o da bu evde oturuyor. Beni aradı, dedi ben Zekiye'ye ulaşamıyorum deyince ben de gittim oraya. Dediler Zekiye'nin ve Osman'ın telefonu kapalı. Dedim imkansız bir şey. Tekrardan bir haber geldi. Dediler yaylada cenaze bulundu, morga getirecekler. Buradan da dayılara telefon açacaklar. Gidin oraya bir kontrol edin. Tabi bu arada buraya polis, jandarma yığıldı. Yığılınca biz biraz şüphelendik yani ne oluyor diye. Ama ne Osman'dan haberimiz var, ne Zekiye'den haberimiz var. Biz buradan morga geçtik. Morga geçtiğimizde teşhis için vardığımızda bu Ali canisi geldi oraya. Ali ne oluyor filan dedim. 'Abi dedi, ben akşam geldim oraya. İki kişi var, gördüm onları. Ben onların eşkalini tanıyorum' dedi. Cinayet işleyen kendisiymiş, tabi biz bilmiyoruz. 'İki kişiydi, gördüm abi. Görürsem onları tanırım ben' dedi. Buraya gelirlerse sen haber ver, sakın saldırma. Hani öyle gösteriyor kendini çünkü akrabası. Ondan sonra jandarma zaten ifadesini aldı ve çelişkili ifadelerden dolayı olay meydana çıktı" dedi.