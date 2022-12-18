Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da 30 kilo kubar esrar ele geçirildi
Giriş Tarihi: 18.12.2022 15:09 Son Güncelleme: 18.12.2022 15:31

Hatay’da 30 kilo kubar esrar ele geçirildi

Hatay'da jandarma ve polis ekiplerinin baskın yaptığı bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da 30 kilo kubar esrar ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, G.S. ve H.İ.S.'nin Uzunalıç Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, eve baskın yaptı. Evde ve eklentilerinde yapılan aramada, 30 kilo 170 gram kubar esrar, 86 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, tabanca, 117 adet tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 bıçak ve 12 litre içki ele geçirildi. Gözaltına alınan G.S. ve H.İ.S hakkında adli ve idari işlemlere başlatıldı.

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Hatay’da 30 kilo kubar esrar ele geçirildi
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