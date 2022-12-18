Hatay’da 30 kilo kubar esrar ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, G.S. ve H.İ.S.'nin Uzunalıç Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, eve baskın yaptı. Evde ve eklentilerinde yapılan aramada, 30 kilo 170 gram kubar esrar, 86 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, tabanca, 117 adet tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 bıçak ve 12 litre içki ele geçirildi. Gözaltına alınan G.S. ve H.İ.S hakkında adli ve idari işlemlere başlatıldı.