33 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Zeynep, annesi ve Mihriye Teyze kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde büyük hasara neden olan 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları ile yaraları sarmak için başlatılan seferberlik devam ediyor.