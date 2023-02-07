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Giriş Tarihi: 7.2.2023 16:16 Son Güncelleme: 7.2.2023 16:33

33 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Zeynep, annesi ve Mihriye Teyze kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye giden Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri de 4 yaşındaki Zeynep’i ve annesi ile 60 yaşındaki Mihriye Teyze’yi enkazdan kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

DHA
33 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Zeynep, annesi ve Mihriye Teyze kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde büyük hasara neden olan 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları ile yaraları sarmak için başlatılan seferberlik devam ediyor.

Çalışmalara destek vermek için İstanbul'dan Hatay'a giden Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, 33 saatin sonunda 4 yaşındaki Zeynep ve annesi ile 60 yaşındaki Mihriye Teyze enkazdan kurtardı. Zeynep'in enkazdan çıkma anında çevredeki vatandaşlar alkışlarken Mihriye Teyze de kurtarma ekibindeki görevlilere sarılarak teşekkür etti.

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33 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Zeynep, annesi ve Mihriye Teyze kurtarıldı
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