33 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Zeynep, annesi ve Mihriye Teyze kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde büyük hasara neden olan 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları ile yaraları sarmak için başlatılan seferberlik devam ediyor.
Çalışmalara destek vermek için İstanbul'dan Hatay'a giden Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, 33 saatin sonunda 4 yaşındaki Zeynep ve annesi ile 60 yaşındaki Mihriye Teyze enkazdan kurtardı. Zeynep'in enkazdan çıkma anında çevredeki vatandaşlar alkışlarken Mihriye Teyze de kurtarma ekibindeki görevlilere sarılarak teşekkür etti.