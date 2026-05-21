Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da 42 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 21.05.2026 03:24

Hatay'da jandarma ekiplerinin Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde dron destekli yaptığı çalışmalarda 42 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

DHA
Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-20 Mayıs tarihlerinde göçmen kaçakçılığına yönelik, Altınözü ilçesi Kılıçtutan Mahallesi ile Yayladağı ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde dron destekli takip ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu 2 organizatör ile 42 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

