Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da acı olay! 15 yaşındaki stajyer elektrik akımına kapıldı: Mahir son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!
Giriş Tarihi: 3.05.2026 09:15

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapıldı. Genç stajyer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar…

Olay, 1 Mayıs günü İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi'nde bulunan pastanede meydana geldi. İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, iş yerinde çalıştığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İş yerindekilerin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Karagön, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Karagön, hayatını kaybetti.

PASTANE SAHİBİ GÖZALTINDA

Akıma kapılarak can veren Karagön, İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Karagön'ün ailesi zor anlar yaşadı. Olay sonrası pastane sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
