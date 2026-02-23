Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
Giriş Tarihi: 23.02.2026 22:10

Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü. Binadan kopan beton parçaları nedeniyle yol, trafiğe kapatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çay Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar olan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü. Binanın çökmesiyle etrafı toz bulutu sararken, kopan beton parçaları caddeye savruldu.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirirken, tedbir amaçlı cadde trafiğe kapatıldı. İlk incelemelere göre olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

