Hatay’da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirirken, tedbir amaçlı cadde trafiğe kapatıldı. İlk incelemelere göre olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.