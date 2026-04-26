Hatay'da akılalmaz düzenek! Ses değil zehir saçıyor: Öyle bir yere saklamışlar ki... Değeri 12 milyon TL!
Giriş Tarihi: 26.04.2026 09:21 Son Güncelleme: 26.04.2026 09:23

Hatay'da akılalmaz düzenek! Ses değil zehir saçıyor: Öyle bir yere saklamışlar ki... Değeri 12 milyon TL!

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda otomobilde bulunan müzik kutusu içerisinden ve aracın arkasında saklanan çantadan 12 milyon 375 bin TL'lik uyuşturucu madde çıktı.

İHA Yaşam
Hatay’da akılalmaz düzenek! Ses değil zehir saçıyor: Öyle bir yere saklamışlar ki... Değeri 12 milyon TL!
  • ABONE OL

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 24 Nisan tarihinde İskenderun ilçesinde araçta yapılan arama neticesinde; iki parça halinde toplam 2 bin 450 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve bin 250 gram kokain ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Araç sürücüsü N.A.A isimli şahıs TCK 188 uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan değerlendirmelerde operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 12 milyon 375 bin TL olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışması esnasında uyuşturucunun müzik kutusuna saklanmış olması dikkat çekti.

Hatay'da müzik kutusundan milyonlarca TL'lik uyuşturucu çıktı | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da akılalmaz düzenek! Ses değil zehir saçıyor: Öyle bir yere saklamışlar ki... Değeri 12 milyon TL!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA