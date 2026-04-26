Hatay’da akılalmaz düzenek! Ses değil zehir saçıyor: Öyle bir yere saklamışlar ki... Değeri 12 milyon TL!

Araç sürücüsü N.A.A isimli şahıs TCK 188 uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan değerlendirmelerde operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 12 milyon 375 bin TL olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışması esnasında uyuşturucunun müzik kutusuna saklanmış olması dikkat çekti.

Hatay'da müzik kutusundan milyonlarca TL'lik uyuşturucu çıktı | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör