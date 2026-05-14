Hatay’da akılalmaz hırsızlık! İlçenin kabusu oldular: Örümcek adam gibi duvarlara tırmanıp…

Giriş Tarihi: 14.05.2026 09:46

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen hırsızlık akıllara durgunluk verdi. 2 gün içerisinde üst üste gerçekleşen olayda 4 şüpheli adeta örümcek adam gibi duvarlara tırmandı. Evlerden otomobil anahtarı çaldıkları anlar ise kameraya yansıdı. İşte detaylar…

İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde 9 Mayıs tarihinde motosiklet hırsızlığı ve İsmet İnönü Mahallesi'nde 10 Mayıs tarihinde otomobil hırsızlığı yaşandı. İhbar üzerine İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANBEAN KAMERADA

İsmet İnönü Mahallesi 708 Sokak'ta meydana gelen evden hırsızlık ve ev içerisinden alınan anahtar ile gerçekleştirilen otomobil hırsızlığı anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

DUVARLARA TIRMANIP ANAHTARLARI ÇALDILAR

Görüntülerde; 2 şahsın duvara tırmandığı ve ardından evden aldıkları anahtarla otomobili çalıp kaçtıkları görüldü. Öte yandan motosiklet hırsızlığı da an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; 1 adet çalıntı otomobil ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Olayların şüphelileri olan M.G., A.N.O., E.A. ve A.B. yakalanarak gözaltına alındı, şüphelilerden M.G., A.N.O., E.A. çıkarıldıkları makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.B. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
