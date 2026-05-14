Hatay’da akılalmaz hırsızlık! İlçenin kabusu oldular: Örümcek adam gibi duvarlara tırmanıp…

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; 1 adet çalıntı otomobil ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Olayların şüphelileri olan M.G., A.N.O., E.A. ve A.B. yakalanarak gözaltına alındı, şüphelilerden M.G., A.N.O., E.A. çıkarıldıkları makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.B. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

