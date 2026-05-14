Hatay’da akılalmaz hırsızlık! İlçenin kabusu oldular: Örümcek adam gibi duvarlara tırmanıp…

İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde 9 Mayıs tarihinde motosiklet hırsızlığı ve İsmet İnönü Mahallesi'nde 10 Mayıs tarihinde otomobil hırsızlığı yaşandı. İhbar üzerine İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili çalışma başlattı.
HIRSIZLIK ANBEAN KAMERADA
İsmet İnönü Mahallesi 708 Sokak'ta meydana gelen evden hırsızlık ve ev içerisinden alınan anahtar ile gerçekleştirilen otomobil hırsızlığı anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; 1 adet çalıntı otomobil ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Olayların şüphelileri olan M.G., A.N.O., E.A. ve A.B. yakalanarak gözaltına alındı, şüphelilerden M.G., A.N.O., E.A. çıkarıldıkları makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.B. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.