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Giriş Tarihi: 7.07.2026 09:11

Hatay’da akılalmaz olay! Rakip esnaflar piyasanın altında satıyor diye dehşet saçtı: Camlarını kırıp…

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Pazarda karpuz satan esnaf, rakiplerinin kendisinden daha ucuza piyasanın altında karpuz satmasına sinirlenerek dehşet saçtı. 3 pazarcı esnafın camlarını kıran adam gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hatay’da akılalmaz olay! Rakip esnaflar piyasanın altında satıyor diye dehşet saçtı: Camlarını kırıp…
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Olay, Samandağ ilçesinde 6 Haziran günü saat 01.00 sıralarında Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde pazar yerinde yaşandı. Pazar yerinde park halinde bulunan 3 pazarcı esnafının aracının camlarının kırıldı. Olay sonrası polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

"Mala Zarar Verme" olayı ile ilgili olarak olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde, eylemi gerçekleştiren şahsın pazarcı esnafı olan B.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

"PİYASANIN ALTINDA KARPUZ SATIYORLARDI"

Şahsın yapılan ilk sorgusunda; Adana'dan getirdiği karpuzları kilosunu 18 TL'den sattığını, camlarını kırdığı şahısların ise piyasanın altında 5 adet karpuzu 100 TL'ye satış yaparak kendisini zarara uğrattığını, olayı bu nedenle öfkelenerek gerçekleştirdiğini söyledi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMANDAĞ #HATAY

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Hatay’da akılalmaz olay! Rakip esnaflar piyasanın altında satıyor diye dehşet saçtı: Camlarını kırıp…
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