Hatay’da akılalmaz olay! Rakip esnaflar piyasanın altında satıyor diye dehşet saçtı: Camlarını kırıp…

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

"Mala Zarar Verme" olayı ile ilgili olarak olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde, eylemi gerçekleştiren şahsın pazarcı esnafı olan B.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.