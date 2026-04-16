Hatay’da aranan şahıslara nefes kesen operasyon: 7 tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; "kasten yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar tespit edildi.

Operasyonlarda; "kasten yaralama" suçundan 38 yıl 3 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan E.A. ile aynı suçtan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan F.E., "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan D.B. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.G., "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.B. ile 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.K. ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.C. yakalandı. Ayrıca, 7 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen "hayasızca hareketler" suçunun şüphelisi Z.Y. de İskenderun ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Z.Y. serbest bırakılırken, diğer 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!