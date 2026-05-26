Hatay’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Hatay bayram namazı saati

İslam aleminde büyük bir coşkuyla karşılanan mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü, 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı idrak ediliyor. Hataylı müminler, bayram sabahının erken saatlerinde cemaatle birlikte yerine getirecekleri iki rekatlık vacip namaz için camilere akın edecek. Diyanet'in yayınladığı son takvime göre kentteki ibadet saati netleşti.
İl merkezinde ve merkez ilçelerde vatandaşlar bu saat itibarıyla bayram namazını eda etmek üzere saf tutacaklar.
Bu yıl Kurban Bayramı, Mayıs ayının son haftasına denk gelerek bahar aylarında idrak ediliyor. Diyanet'in resmi takvimine göre 2026 yılı bayram süreci şu tarihler arasında gerçekleşecek:
Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Yılda sadece iki kez kılınan bayram namazının kılınış şekli, günlük namazlardan farklı olarak fazladan alınan tekbirleri içerir. Niyet edilerek başlanan namazın adımları şu şekildedir:
1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilerek niyet edilir. Sübhaneke okunur. Ardından imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa bayram tekbiri alınır (İlk ikisinde eller yana salınır, üçüncüsünde göbek hizasında bağlanır). İmam Fatiha ve sure okur, rüku ve secdeye gidilir.
2. Rekat: İmam önce Fatiha ve zammı sure okur. Rükuya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 defa ilave tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirde ise eller bağlanmadan direkt rükuya gidilir. Secdelerin ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunup selam verilir.