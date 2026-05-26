Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Hatay bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:50

Hatay'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Hatay bayram namazı saati

Hatay bayram namazı saati, 2026 yılı Kurban Bayramı sabahında camilerde saf tutacak olan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Hatay ve ilçeleri için resmi namaz vakitlerini duyurdu. İşte şehir genelinde ibadetlerin eda edileceği o kesin saat. Peki; Hatay'da bayram namazı saat kaçta?

Hatay’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Hatay bayram namazı saati
  • ABONE OL

İslam aleminde büyük bir coşkuyla karşılanan mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü, 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı idrak ediliyor. Hataylı müminler, bayram sabahının erken saatlerinde cemaatle birlikte yerine getirecekleri iki rekatlık vacip namaz için camilere akın edecek. Diyanet'in yayınladığı son takvime göre kentteki ibadet saati netleşti.

HATAY KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimi ve namaz vakitleri rehberine göre, Hatay genelinde Kurban Bayramı namazı 05.54 olarak belirlendi.

İl merkezinde ve merkez ilçelerde vatandaşlar bu saat itibarıyla bayram namazını eda etmek üzere saf tutacaklar.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ VE TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Kurban Bayramı, Mayıs ayının son haftasına denk gelerek bahar aylarında idrak ediliyor. Diyanet'in resmi takvimine göre 2026 yılı bayram süreci şu tarihler arasında gerçekleşecek:

Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

ADIM ADIM BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Yılda sadece iki kez kılınan bayram namazının kılınış şekli, günlük namazlardan farklı olarak fazladan alınan tekbirleri içerir. Niyet edilerek başlanan namazın adımları şu şekildedir:

1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilerek niyet edilir. Sübhaneke okunur. Ardından imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa bayram tekbiri alınır (İlk ikisinde eller yana salınır, üçüncüsünde göbek hizasında bağlanır). İmam Fatiha ve sure okur, rüku ve secdeye gidilir.

2. Rekat: İmam önce Fatiha ve zammı sure okur. Rükuya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 defa ilave tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirde ise eller bağlanmadan direkt rükuya gidilir. Secdelerin ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunup selam verilir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Hatay bayram namazı saati
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA