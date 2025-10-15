Hatay’da beton mikseriyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Kaza kameraya böyle yansıdı!

'HAKLI OLMANIN BİR ANLAMI YOK'

Mahalle sakinlerinden Semih Yalçın, aynı noktada sık sık kazalar yaşandığını belirterek, "Bu kavşakta neredeyse her gün kaza oluyor. Bir tarafta 'Dikkat', diğer tarafta 'Dur' tabelası var ama kimse kurallara uymuyor. Kaza olduktan sonra haklı olmanın bir anlamı kalmıyor" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.