Giriş Tarihi: 22.04.2026 12:08

Hatay’da dehşet anları! ‘Yemek yok’ cevabını alınca satırla önüne gelene saldırdı: Yaralılar var!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan olay korku dolu dakikalar yaşattı. 15 suç kaydı bulunan şahıs girdiği restoranda ‘yemek yok’ cevabını alınca eline aldığı satırla önüne gelene saldırdı. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı. İşte korkunç olayın detayları…

YASER ÇAPAROĞLU
Olay İskenderun'un Çay Mahallesinde meydana geldi. Ayakkabıcılar çarşısında bir lokantaya giren M.S. isimli şahıs yemek sordu, yemek yok cevabını alınca sinirlenen M.S. lokantacı A.İ.'yi elindeki satırla kafa ve boyun bölgesinden yaraladı.

Lokantadan çıkan M.S. taksi durağına saldırdı. K.K. isimli şahsı boynundan yaralayan M.S. bu kez ATM'den para çeken M.Ç. isimli vatandaşa saldırdı. M.Ç. isimli şahsıda satırla sırtından yaralayan M..S. polis tarafından yakalandı.

Saldırılarda yaralan A.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken K.K. ve M.Ç. isimli vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

SALDIRGANIN 15 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan saldırganın 15 suç kaydının bulunduğu, cezaevinden yeni çıktığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu bildirildi.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

M.S.'nin taksi durağında bekleyen K.Y.'ye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişiyle sohbet eden K.Y.'nin, yürüyerek yanına gelen M.S.'nin saldırısına uğradıktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
