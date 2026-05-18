Hatay’da dehşete düşüren anlar! Döviz bürosunu silahla basan husumetlisinin kurşunlarından böyle kaçtı

Olay, 14 Mayıs günü Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan S.D. ye ait döviz bürosunu silahla basan B.K. isimli şahıs, iş yerine kurşun yağdırdı.
İŞYERİNE ATEŞ ETMEDEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kurşunların isabet ettiği iş yerine giren şahıs, geçmişte husumetlisi olduğu döviz bürosu sahibi vurmaya çalıştı. Döviz bürosundaki müşteri ve iş yeri sahibinin boğuşmasıyla şahıs, iş yeri sahibine ateş etmeden etkisiz hale getirildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerinin çalışmasıyla olayın faili B.K. yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 3 kurşunun iş yerine isabet ettiği belirlendi.