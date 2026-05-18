Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da dehşete düşüren anlar! Döviz bürosunu silahla basan husumetlisinin kurşunlarından böyle kaçtı
Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:33

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetlisine ait döviz bürosunu silahla basan şüphelinin yaşattığı korku anbean kameraya yansırken şahsın daha döviz bürosuna girmeden kurşun yağdırdığı görüldü. Döviz sahibi ile husumetli olan saldırgan arasında film sahnelerini aratmayan boğuşma sayesinde kurşunlar hedefinin bulmadı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Olay, 14 Mayıs günü Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan S.D. ye ait döviz bürosunu silahla basan B.K. isimli şahıs, iş yerine kurşun yağdırdı.

İŞYERİNE ATEŞ ETMEDEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kurşunların isabet ettiği iş yerine giren şahıs, geçmişte husumetlisi olduğu döviz bürosu sahibi vurmaya çalıştı. Döviz bürosundaki müşteri ve iş yeri sahibinin boğuşmasıyla şahıs, iş yeri sahibine ateş etmeden etkisiz hale getirildi.

Hatay'da döviz bürosundaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video

O ANLAR FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Film sahnelerini aratmayan görüntülerde; silahlı saldırganın döviz bürosunu bastığı, ardından iş yeri sahibine doğru ateş etmeye çalıştığı ve silahlı saldırganı iş yeri sahibi ve müşterinin alt ettiği anlarsa an be an görüldü.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerinin çalışmasıyla olayın faili B.K. yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 3 kurşunun iş yerine isabet ettiği belirlendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
