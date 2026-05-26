Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da dehşete düşüren anlar! Yol verme tartışmasında canını zor kurtardı: Sopalarla saldırdılar!
Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:04 Son Güncelleme: 26.05.2026 09:08

Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen yol kavgası yürekleri ağza getirdi. Ailesiyle birlikte seyahat eden sürücünün önünü kesen saldırganlar ellerindeki sopalarla kabusu yaşattı. Kameralara yansıyan korkunç olayda sürücü canını zor kurtardı. İşte detaylar…

Olay; Antakya - Reyhanlı yolu Demirköprü Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aracıyla seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, selektör yaparak kendisini sollamak isteyen sürücüyle yol verme tartışması yaşadı.

ELLERİNDEKİ SOPALARLA CAMLARI KIRDILAR

Bir süre sonra otomobilin önünü keserek araçtan inen 3 şahıs, elindeki sopalarla kapıyı açmaya çalıştılar. Saldırıyı fark eden otomobil sürücüsü, hızla kaçarak saldırıdan kurtuldu. Şahısların saldırısında aracın camı kırılıp, zarar gördü.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Anbean kameraya yansıyan korku dolu saldırıyla ilgili aile jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #ANTAKYA

