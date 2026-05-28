Giriş Tarihi: 28.05.2026 11:12

Hatay’da dehşete düşüren olay! 3 yaşındaki oğlunu boğup baba ocağına gitti: O detay kan dondurdu!

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Muhammet Emin Torluk 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u boğarak katletti. Hiçbir şey olmamış gibi aile evine giden Muhammet Emin Torluk’un babası torununu sorunca korkunç gerçek ortaya çıktı. Cani baba hakkında ortaya atılan iddialar ise kan dondurdu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, dün Çamaltı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Muhammet Emin Torluk, bilinmeyen nedenle oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u boğdu.

TORUNUNU SORUNCA KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli, olayın ardından Köşrelik Mahallesi'ndeki babasının yanına gitti. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun hareketlerinden şüphelenen baba, torununun nerede olduğunu sorduğunda yanıt alamayınca Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği'ne bildirdi.

KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Muhammet Emin Torluk'un evine giden polis ekipleri, Poyraz Yetkin Torluk'un cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, bu sırada kaçmaya çalışan Torluk'u gözaltına aldı. Poyraz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

VİCDANSIZ BABA TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Emin Torluk ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, bir belediye kuruluşunda işçi olarak çalışan Torluk'un boşanma aşamasındaki eşinin kısa süre önce İstanbul'a gittiği, Poyraz Yetkin'e ise babası Muhammet Emin Torluk'un ailesinin baktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
