Hatay’da depremden sonra ortaya çıktı: Tarihi kanal vatandaşın ilgisini çekti! ’Arasında 20 cm var’





"SU SESİNİ DUYMADILAR MI DİYE DÜŞÜNDÜM"

Depremden önce arazi üzerinde yer alan iş yeriyle dere arasında 20 santimetrelik mesafe olduğunu dile getiren Muhtar Celal Sarı, "Burada yoldan geçerken kapalı bir alan olduğunu gördüm. Merak edip baktığımda dere akıntısı gibi su menfezi gördük ve çok da hoşumuza gitti. Burada daha önce de bir yapı vardı. Yapının altında dükkanlar ve üstünde konak daireleri vardı. Bu yapının altından Asi Nehri'ne uzanan bir dere var. Suyun akışı hala devam ediyor. Bu yapının altında dükkanlar ve kahvehaneler vardı. Aşırı yağmurlardan sonra burada yaşayanlar alttaki su sesini duymadılar mı diye düşündüm.