Hatay’da dernek adı altında kumar ve tefecilik yapan şebekeye operasyon: 6 tutuklama

ÇOK SAYIDA SENET ÇEK VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, şüphelilerin POS tefeciliği yapan şahıslarla bağlantılı hareket ettikleri, nakit avans çekemeyen kişileri bu şahıslara yönlendirdikleri belirlendi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet alacak-verecek kayıtlarının bulunduğu not defteri, 12 adet senet, 1 adet çek, 160 bin 900 TL, 2 bin Amerikan Doları, bin 600 Euro, başkalarına ait 4 adet banka kartı, 339 adet çeşitli çaplarda fişek, 2 adet şarjör, 1 adet POS cihazı, 4 adet tam altın ve 1 adet gram altın, çok sayıda alacak-verecek kaydının bulunduğu not kâğıdı ele geçirildi.