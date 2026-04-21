Hatay’da dev operasyon: 14 ayrı baskında büyük vurgun ortaya çıktı! 3 kişi tutuklandı

ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonlarda 73 adet elektronik sigara, 7 bin 160 adet gümrük kaçağı sigara, 4 adet kaçak cep telefonu, 140 kilogram tütün, 118 kilogram nargile tütünü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile 135 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan, rüşvet soruşturması kapsamında CMK 135 tedbirleri uygulanan ve aralarında polis memuru, Nüfus Müdürlüğü personeli ile iş takipçisinin de bulunduğu 6 şüpheliye yönelik 14 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek, 36 adet av tüfeği fişeği, 135 adet 9x19 mm fişek ile çok sayıda evrak ele geçirildi. Ayrıca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak tutuklandı ve cezaevine teslim edildi

