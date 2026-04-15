Hatay’da devrilen TIR dehşet saçtı: Araçlar hurdaya döndü!

Kaza, Payas - İskenderun D817 Karayolu Sarıseki Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki bir TIR, dönüş yapan başka bir TIR'la çarpıştı. Çarpışmayla birlikte TIR'ın üzerinde taşıdığı konteyner araçların üzerine devrildi.
ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araçlar hurdaya döndü.