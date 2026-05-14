Hatay’da doktora sözlü ve fiziksel saldırı

Giriş Tarihi: 14.05.2026 01:43

Hatay'da Dörtyol Devlet Hastanesi'nde radyasyon odasına zorla giren hasta yakını, doktora sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz." denildi.

Hatay'daki olay, dün Dörtyol Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. F.K., yakınına anjiyo yapıldığı sırada zorla radyasyon odasına girdi. Görevlilerin uyarısına rağmen dışarı çıkmayan F.K. kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri F.K.'yi gözaltına aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sonuna kadar savunacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

