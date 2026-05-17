Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da döviz bürosuna silahlı saldırı: Görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 17.05.2026 14:32 Son Güncelleme: 17.05.2026 14:37

Hatay'da döviz bürosuna silahlı saldırı: Görüntüler ortaya çıktı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde döviz bürosunda iş yeri sahibi Surur Döner’in silahlı saldırıya uğradığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Döner’in saldırganla boğuşarak tabancasını tuttuğu, bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, 14 Mayıs'ta Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Döviz bürosuna gelen kimliği belirsiz kişi, tabancayla iş yeri sahibi Surur Döner'e ateş açtı. Bu sırada Döner, saldırgana müdahale etti. Saldırgan kaçarken, Döner, şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada iş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DİKKAT ÇEKEN O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Döner'in saldırganla boğuşarak tabancasını tuttuğu, bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu anlar yer aldı. Tarafları sakinleştirmek isteyen komşu esnafın boğuşma sırasında saldırganı, yanağından öpmesi dikkat çekti.

Hatay'da döviz bürosundaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da döviz bürosuna silahlı saldırı: Görüntüler ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA