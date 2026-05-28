Hatay’da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti! Mahir’in kurban hayali gerçek oldu





"RAMAZAN BAYRAMI'NDA 5 KİŞİYDİK, BU BAYRAMDA 4 KİŞİ KALDIK"



Evladının vefatından 2 gün önce kendisine kurban kesmek istediğini söylediğini dile getiren hayalini acılı anne Serap Karagön, "Ölmeden iki gün önce Çarşamba günüydü. Beraber oturduk kahvaltı yaptık, oğlumla. Kahvaltıdan sonra oturduk sohbet ediyorduk. 'Anne bu sene kurban kesmek istiyorum' dedi. Oğlum senin daha yaşın küçük, sana düşmez dedim. Ama yine de istiyorsan babana söylerim dedim. Senin adına keseriz bu senelik. 'Ben de kurban kesmek istiyorum, benim param var' ve 'ben de çalışıyorum' dedi. Bugün o hayalini gerçekleştirdik. Şimdi sıra ikinci hayalinde inşallah. Ne yapayım kısmet ederse pastaneyi de açmayı düşünüyorum. Oğlumun hayalini gerçekleştirmeyi düşünüyorum inşallah, babasıyla birlikte. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ramazan Bayramı'nda 5 kişiydik, bu bayramda 4 kişi kaldık. Bir yanım eksik kaldı, benim bayramım oğlumun yanına geldiğim zaman oluyor. Bugün benim bayramım, bugün onun bayramıydı. Bugün kurbanını kestiğimiz için bizim bayramımız. Bizim bayramımız bitti bugünden itibaren" dedi.

