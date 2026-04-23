Hatay’da feci kaza: Genç baba hayatını kaybetti! 3 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralı

Giriş Tarihi: 23.04.2026 10:03

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin 24 yaşındaki Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybederken 3 yaşındaki kızı ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza; Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi'nde yaşandı. A.Ö. idaresindeki 31 AYJ 177 plakalı pikap ile Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdulkadir Muhammed yönetimindeki 31 MC 9709 plakalı motosiklet çarpıştı.

GENÇ BABA HAYATINI KAYBETTİ

Abdulkadir Muhammed ve 3 yaşındaki kız evladı Karın Muhammed ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle çocuk yola savrulurken, baba Muhammed pikabın altında sıkıştı. Pikabın altından kurtarılan Muhammed, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Muhammed kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuğunsa tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Pikap sürücüsü A.Ö. ise gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA