Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da feci kaza! Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 30.10.2025 22:04

Hatay'da feci kaza! Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde lastiği patlayınca kontrolden çıkan otomobilin takla atarak, yol kenarındaki tarlaya savrulduğu kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA
Hatay’da feci kaza! Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Antakya–Reyhanlı kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 31 AUS 899 plakalı otomobil, iddiaya göre lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile yolcu konumundaki Meryem Ulaş ve H.Ö., itfaiye erleri tarafından otomobilden çıkarılıp, sağlık ekibine teslim edildi.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan kontrolde Ulaş'ın öldüğünü belirleyen sağlık ekibi, yaralı M.Ö. ve H.Ö.'yü ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Ulaş'ın cansız bedeni, morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da feci kaza! Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz