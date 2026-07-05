Hatay’da feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp devrildi! 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, ilçedeki Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. M.E.C. yönetimindeki otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.E.C. ile Bestami Keleş, Sudenaz Menekşe, M.Ç. ve S.Y., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bestami Keleş ile Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti, diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör