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Giriş Tarihi: 5.07.2026 09:45 Son Güncelleme: 5.07.2026 09:59

Hatay'da feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp devrildi! 2 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
Hatay’da feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp devrildi! 2 ölü, 3 yaralı
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Kaza, ilçedeki Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. M.E.C. yönetimindeki otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.E.C. ile Bestami Keleş, Sudenaz Menekşe, M.Ç. ve S.Y., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bestami Keleş ile Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti, diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#HATAY #İSKENDERUN

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Hatay'da feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp devrildi! 2 ölü, 3 yaralı
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