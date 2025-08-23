Hatay’da feci kaza! otomobil ile çekici çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Hassa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kardeşinin oğlunun düğününe giden Abdullah Bozkurt yönetimindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah C. yönetimindeki 31 AJH 154 plakalı çekici hizmeti veren kamyonet çarpıştı.

ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Bozkurt ile beraberindeki Sariye Küçük, Beyza Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ile Sevda Bedir yaralandı. Yaralılar, götürüldüğü Hassa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Nizamettin Cerrahoğlu, Sevda Bedir ve Beyza Bedir kurtarılamadı. Abdullah C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.