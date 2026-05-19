Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da feci kaza! Otomobil ışıkta bekleyen 2 araca ok gibi saplandı: Kaza anı kamerada
Giriş Tarihi: 19.05.2026 10:08

Hatay’ın Samandağ ilçesinde süratli gelen otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile ok gibi saplandığı kameraya yansıdı. Araçlardan birinin takla attığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi çevre yolunda yaşandı. Çevre yolu üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile, süratle gelen otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Süratle gelen otomobilini kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaralıları araç içerisinden kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
