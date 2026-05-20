Hatay’da feci kaza! Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Payas-İskenderun çevreyolu Denizciler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. F.G. idaresindeki 31 ABL 435 plakalı otomobil, A.H. yönetimindeki 31 BF 143 plakalı tıra arkadan çarptı.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Hurdaya dönen otomobildeki 18 yaşındaki Ezgi Özcan, olay yerinede hayatının kaybetti, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
İtfaiye ekipleri, araçtaki yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, Özcan'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.