Hatay’da feci kaza! Tırla çarpışan traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti!
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Hatalı manevra yapan traktör ile tır çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör başka bir tır ile kafa kafaya gelince tarlaya devrildi. Traktör sürücüsü 80 yaşındaki Mehmet Reşat Yakar hayatını kaybetti. İşte detaylar…
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 80 yaşındaki traktör sürücüsü Yakar, kurtarılamadı.