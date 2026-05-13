Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da feci kaza! Tırla çarpışan traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 13.05.2026 09:06

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Hatalı manevra yapan traktör ile tır çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör başka bir tır ile kafa kafaya gelince tarlaya devrildi. Traktör sürücüsü 80 yaşındaki Mehmet Reşat Yakar hayatını kaybetti. İşte detaylar…

Kaza, Kırıkhan - Reyhanlı yolu Kızılkaya Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Reşat Yakar yönetimindeki 31 ND 293 plakalı traktör, sola manevra yaptığı esnada tırla çarpıştı.

TRAKTÖR TARLAYA DEVRİLDİ

Tırın arkadan çarpmasıyla direksiyon hakimiyeti kaybedilen traktör, başka tıra çarparak tarlaya devrildi. Kazada traktör sürücüsü Yakar, yaralandı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 80 yaşındaki traktör sürücüsü Yakar, kurtarılamadı.

