Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da göçmen kaçakçılığına geçit verilmedi: 14 yabancı uyruklu yakalandı!
Giriş Tarihi: 26.04.2026 17:50 Son Güncelleme: 26.04.2026 17:59

Hatay'da ekiplerin durdurduğu araçta yapılan aramalarda 14 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Olayla alakalı 1 kişi ise gözaltına aldı.

AA
  • ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları şüpheli minibüsü Antakya-Reyhanlı kara yolunda durdurdu. Araçtaki 14 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 zanlıyı gözaltına aldı. Minibüsü trafikten meneden ekipler, sürücüsüne 124 bin lira ceza uyguladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA