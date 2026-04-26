Hatay’da göçmen kaçakçılığına geçit verilmedi: 14 yabancı uyruklu yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları şüpheli minibüsü Antakya-Reyhanlı kara yolunda durdurdu. Araçtaki 14 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 zanlıyı gözaltına aldı. Minibüsü trafikten meneden ekipler, sürücüsüne 124 bin lira ceza uyguladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

