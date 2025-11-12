Hatay’da gülümseten hareket: 50 TL ile gönülleri kazandılar! ’Pırıl pırıl gençler var’

"PIRIL PIRIL GENÇLER"

Depremden sonra böyle bir olay yaşamanın hissettirdiği duyguları paylaşan Büyükaşık, "Parayı bırakmamış olsalar da hiç önemli değildi. Üç suyun parası çok önemli değil ama hala günümüzde pırıl pırıl gençler var. En azından iş yerine gösterdikleri saygıdan dolayı mutlu oldum. Gençlerde para eksik mi diye içleri rahat etmedi ve sonra bir araya geldik. Gençler tekrardan iş yerine gelerek konuştuk. Gençler defalarca bana hakkını helal et dediler. Bende helal olsun dedim. Bu durumdan dolayı mutluyum. Hatay'da depremden sonra insanlar arasında güven kalmadı ve ilişkilerde berbat hale geldi. Böyle bir durum yaşamak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.