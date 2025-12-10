Hatay’da iki aile birbirine girmişti | Kavgada 1 ölü 6 yaralı var: Durmadılar evleri ateşe verdiler!

Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde devam eden iki aile arasındaki kavgada bıçaklanan 43 yaşındaki İ.K. ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Kısa sürede adeta meydan savaşına dönen kavga sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek güvenlik önlemi alınmıştı.