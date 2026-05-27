Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da iş kazası can aldı! Benzin kapağını kontrol etmek isteyen eski muhtar alevlerin arasında kaldı
Giriş Tarihi: 27.05.2026 17:16

Hatay’da iş kazası can aldı! Benzin kapağını kontrol etmek isteyen eski muhtar alevlerin arasında kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen iş kazası yürekleri dağladı. Eski muhtar, Abdullah Algur tanker üzerindeki benzin kapağını kontrol ederken kıvılcımın parlamasıyla alevlerin arasında kaldı. Algur tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Şahsın uzun yıllar görev yaptığı mahallede toprağa verileceği belirtildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hatay’da iş kazası can aldı! Benzin kapağını kontrol etmek isteyen eski muhtar alevlerin arasında kaldı
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, olay 3 gün önce Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir yükleme sahasında meydana geldi. Abdullah Algur tanker üzerindeki benzin kapağını kontrol ettiği sırada aniden kıvılcım çıktı. Kıvılcımın bir anda parlamasıyla alevlerin arasında kalan Algur ağır yaralandı.

GÜNLERDİR VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Algur, olay yerine gelen sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şanlıurfa'daki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren Algur, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yıllarca muhtarlık yaparak vatandaşların sevgisini kazanan Abdullah Algur'un vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra tüm Silopi halkını yasa boğdu. Acı haberin ardından çok sayıda vatandaş hastane ve taziye evine akın ederken, sosyal medyada da peş peşe taziye mesajları paylaşıldı. Hayatını kaybeden Algur'un cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Silopi'ye gönderildiği öğrenildi. Saat 19.00 sıralarında ilçeye ulaşması beklenen Algur'un cenazesinin geniş katılımlı cenaze töreninin ardından uzun yıllar görev yaptığı Başak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da iş kazası can aldı! Benzin kapağını kontrol etmek isteyen eski muhtar alevlerin arasında kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA