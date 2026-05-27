Hatay’da iş kazası can aldı! Benzin kapağını kontrol etmek isteyen eski muhtar alevlerin arasında kaldı

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ



Şırnak'ın Silopi ilçesinde yıllarca muhtarlık yaparak vatandaşların sevgisini kazanan Abdullah Algur'un vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra tüm Silopi halkını yasa boğdu. Acı haberin ardından çok sayıda vatandaş hastane ve taziye evine akın ederken, sosyal medyada da peş peşe taziye mesajları paylaşıldı. Hayatını kaybeden Algur'un cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Silopi'ye gönderildiği öğrenildi. Saat 19.00 sıralarında ilçeye ulaşması beklenen Algur'un cenazesinin geniş katılımlı cenaze töreninin ardından uzun yıllar görev yaptığı Başak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

