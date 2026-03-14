Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da kan donduran olay: Cani eş 3 çocuğunun babasını katletti!
Giriş Tarihi: 14.03.2026 11:41

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Duygu S. (46), dini nikahlı eşi Hasan Uslu'yu (48) öldürdü. Çıkan tartışmada tüfekle ateş ederek 3 çocuğunun babasını yaraladığı öğrenilen kadın tutuklandı.

Olay, 12 Mart'ta gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hasan Uslu ile dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Duygu S. arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma sırasında tüfekle yaralanan Hasan Uslu, götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

CANİ KADIN TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Duygu S., Hasan Uslu ile tartışırken eline tüfek aldığını, arbede çıktığını, bu sırada tüfeğin ateş aldığını iddia etti. Evde yapılan aramada; 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile 9 tabanca mermisi ele geçirildi. 3 çocuk annesi Duygu S., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

