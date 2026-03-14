Hatay’da kan donduran olay: Cani eş 3 çocuğunun babasını katletti!

CANİ KADIN TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Duygu S., Hasan Uslu ile tartışırken eline tüfek aldığını, arbede çıktığını, bu sırada tüfeğin ateş aldığını iddia etti. Evde yapılan aramada; 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile 9 tabanca mermisi ele geçirildi. 3 çocuk annesi Duygu S., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.