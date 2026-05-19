Hatay’da kaybolmuştu: Uğur Çalışkan’dan 90 gündür iz yok!

ORMANDA EŞYALARI BULUNMUŞTU

Sabah saatlerinde Çalışkan'ı göremeyen kuzenleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından bölgede jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 7'nci gününde Serinyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda Çalışkan'a ait olduğu belirlenen kıyafetler bulundu. O günden bu yana 24 AFAD personeli, 35 jandarma personeli ve 14 STK gönüllüsünün katıldığı arama çalışmaları, Fırnız Yaylası'nda 'ilk ayak izi' olarak değerlendirilen bölge ile vadi ve dağlık alanlarda sürüyor.