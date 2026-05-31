Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 ölü
Giriş Tarihi: 31.05.2026 02:56

Hatay'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybederek devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Hatay’da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 ölü
  • ABONE OL

Kaza, İskenderun ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan Mehmet Örnek idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Örnek ile yolcu konumundaki Yunus Yıldırım ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Örnek ve Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

#HATAY #İSKENDERUN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA