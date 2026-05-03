Hatay’da korkunç olay! Köpeklerin saldırdığı 2 kız kardeş kabusu yaşadı: ’Kardeşimi kurtarmak için köpeklerin arasına daldım’





"HİÇBİRİMİZ SOKAĞA VE PARKA ÇIKAMIYORUZ "



Köpek saldırısından dolayı panik ve korku yaşayan kardeşinin sürekli olarak kafasını salladığını ifade eden İ.B. "Köpek saldırıları birkaç kere daha yaşandı. Bu arada kardeşim kucağımdayken, böyle köpekler saldırdı ama hemen bıraktılar beni. Bu sefer düştüğümde direkt üstüme çıktılar. Lisede 9'uncu sınıfa gidiyorum ama şimdi okula gidemiyorum, doktor rapor verdi. Eğer sahip çıkamıyorlarsa köpeklerini barınağa versinler, hiçbirimiz sokağa ve parka çıkamıyoruz. Çocuklar parklara çıkamıyor. Yetkililer köpeklere sahip çıksın. Şimdi hala ağrılarım var, bacaklarım acıyor ve ayağa kalkamıyorum. Kardeşim de şu an kafa kısmında bir şeyler var. Köpek saldırısından dolayı çok korktu. O yüzden sürekli kafasını sallama hareketi oluyor. Biz hayvanları seviyoruz ama hayvanların da bu şekil başıboş dolanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör