Hatay’da korkutan kaza! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 2 kişinin havaya uçtuğu anlar kamerada…

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan 2 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza anı kamerada | Video
FECİ KAZA ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
Motosikletin otomobile ok gibi saplanırken motosikletteki 2 kişinin havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin havaya savrulduğu anlar kaydedildi.