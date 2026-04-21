Hatay’da korkutan yangın! Aracını kundaklayan yeğeni çıktı: O anlar kameraya yansıdı

Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:13

Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen araç yangını korkuttu. Dayısının park halindeki aracına benzin döküp kundaklayan yeğenin olayı miras anlaşmazlığı nedeniyle yaptığı ortaya çıktı. Aracı ateşe verdiği sırada alevlerin arasında kalan sanık güvenlik kamerasına yakalandı. İşte o panik anları…

Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde Rifkan Kızılay'ın evinin önünde park halindeki Fiat Egea marka otomobil alevlere teslim olarak yanmıştı. Kamera görüntülerini izleyen Kızılay, otomobilinin bir şahıs tarafından benzin dökülerek yakıldığını gördü.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, aracı ateşe verdiği esnada alevlerin arasında kalan şahsın, zeytin bahçesine kaçarak olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Otomobili kullanılmaz hale gelen Kızılay'ın şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

MİRAS İÇİN DAYISININ ARACINI KUNDAKLADI

Yapılan incelemede otomobili benzin döküp yakanın Kızılay'ın öz yeğeni olduğu ortaya çıktı.

İlk belirlemelere göre yeğen ve dayı arasında yaşanan miras anlaşmazlığı nedeniyle kundaklama olayının yaşandığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şahıs adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

