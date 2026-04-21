Hatay’da korkutan yangın! Aracını kundaklayan yeğeni çıktı: O anlar kameraya yansıdı

Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde Rifkan Kızılay'ın evinin önünde park halindeki Fiat Egea marka otomobil alevlere teslim olarak yanmıştı. Kamera görüntülerini izleyen Kızılay, otomobilinin bir şahıs tarafından benzin dökülerek yakıldığını gördü.
KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde, aracı ateşe verdiği esnada alevlerin arasında kalan şahsın, zeytin bahçesine kaçarak olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
MİRAS İÇİN DAYISININ ARACINI KUNDAKLADI
Yapılan incelemede otomobili benzin döküp yakanın Kızılay'ın öz yeğeni olduğu ortaya çıktı.