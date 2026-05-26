Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:08

Hatay'da küçük çocuk ölümden döndü: Karşıya geçmeye çalışırken araca çarptı!

Hatay’ın Payas ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken sağına soluna bakmadan yola atlayan bir çocuk, hafif ticari araca çarparak yaralandı. Kaza anı kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza; Payas ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde yaşandı. Caddeden karşıya geçmeye çalışan çocuk, sağına bakıp solunu kontrol etmeden yola atlayınca, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Kaza anbean kameraya yansırken, karşıya geçerken yol kontrolünün önemini de gözler önüne serdi.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

