Hatay’da küçük çocuk ölümden döndü: Karşıya geçmeye çalışırken araca çarptı!

Kaza; Payas ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde yaşandı. Caddeden karşıya geçmeye çalışan çocuk, sağına bakıp solunu kontrol etmeden yola atlayınca, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Kaza anbean kameraya yansırken, karşıya geçerken yol kontrolünün önemini de gözler önüne serdi.
YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Karşıya geçmeye çalışan dalgın çocuk araca çarptı