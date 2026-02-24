Hatay’da mağazada suçüstü: Suç makinasının rahat tavırları kamerada!

RAHAT TAVIRLARI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Şüphelinin yapılan üst aramasında; alarmları sökmek amacıyla kullanılan 1 adet tornavida, parçalanmış alarm aparatları ile suça konu olan 1 adet mont ve 2 adet pantolon ele geçirildi. Şahsın mağaza içerisinde ürünlerin alarmlarını sökmek için kabine yöneldiği anlarsa kameraya yansıdı. Görüntülerde; şahsın rahat tavırları dikkat çekti.