Hatay’da meydana gelen selin bilançosu çok ağır

Binlerce hektarlık tarım arazilere zarar gördü, hayvanlar telef oldu. Köprüler yollar çöktü, Ulaşım ağı zarar gördü. İşyerlerini su basan esnafların zararı çok büyük. Selden zarar gören ilçelerde hasar tespit çalışmalarının başladığını belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı, dün il genelinde saat 11.00'de başlayan yağışın 17.00 itibarıyla şiddetini arttırdığını ve kendilerinin de "sarı kod" alarmıyla kurumlarla bir araya geldiklerini söyledi.

METREKAREYE 157,2 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Belirtilen yağış miktarının çok üzerinde bir yağış aldıklarını belirten Vali Masatlı, "Bizim metrekareye düşen yağış miktarımız 157,2 kilogramdır, tabii bu da aşırı yağışların olduğunun göstergesidir. Bu zamana kadar toplamda 1044 ihbar aldık, ilgili afet gruplarımız ihbarlara 374 ekip 498 araç ve 1230 personelle müdahalede bulunmaktadır. Bugün de yağışların kuvvetini azaltarak, aralıklı ve sağanak olarak devam etmesini bekliyoruz. İlgili ekiplerimizin herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına yağmurun ilk başladığı andan itibaren sahadalar, bizler de sahadayız." dedi.

TARIM ALANLARINI SU BASTI HAYVANLAR TELEF OLDU

Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar dileyen Masatlı, "Hasar tespit çalışmaları hemen başladı. Şu an itibarıyla ekiplerimiz sahada. Özellikle riskli alanlarla ilgili her türlü tedbiri aldık. İlimiz genelinde 4 ilçemizde Antakya, Defne, Kumlu ve Samandağ'da yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürününün de zarar gördüğünü şu an itibarıyla tespit ettik. Diğer taraftan 10 bin 500 kanatlı hayvanın, 80 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvanın telef olduğunu ekiplerimiz tespit etti. Bazı ilçelerimiz yağıştan daha fazla etkilendi. Bunlardan biri Samandağ ilçemiz. Samandağ ilçesinde tüm okullarda ve Antakya ilçesinde ise muhtelif bölgelerdeki 5 okulda eğitime bugün ara verdik." diye konuştu.