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Giriş Tarihi: 26.8.2022 10:18 Son Güncelleme: 26.8.2022 11:18

Hatay'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü bir kişi yaralandı. Kazada motosikletin üzerinde Mustafa Mert Yurtsever ve Günay C. yaralandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay Vali Ürgen Alanı kavşağı Atatürk Caddesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki trafik levhasına çarptı.

Dengesini kaybederek sürüklenmeye başlayan motosiklet kavşaktaki bir araca çarparak durdu. Kazada motosikletin üzerinde Mustafa Mert Yurtsever ve Günay C. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine trafik ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hatay Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Mustafa Mert Yurtsever hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Günay C.'nin tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hatay'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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