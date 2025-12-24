Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da motosiklet mikserin altında kaldı: Sürücüsü feci şekilde can veri!
Hatay'ın Defne ilçesinde 39 yaşındaki Refik Diyapoğlu, motosiklet ile seyir halindeki mikserin altında kaldı. Meydana gelen kazanın ardından, ezilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Acı kaza, Çekmece Mahallesi üst geçitte meydana geldi. Seyir halindeki M.D. idaresindeki mikser, Refik Diyapoğlu (39) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle mikserin altında kalan motosikletli ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen motosikletli, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

