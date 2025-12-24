Hatay’da motosiklet mikserin altında kaldı: Sürücüsü feci şekilde can veri!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle mikserin altında kalan motosikletli ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen motosikletli, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.